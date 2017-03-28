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﻿俄爆發大規模反貪示威

2017-03-28 列印
美聯社
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　　俄羅斯首都莫斯科、聖彼得堡市及其他多個大城市周日爆發大規模反政府示威，單計莫斯科便有七千至八千人無視政府的禁令上街（見圖），警方指拘捕了至少五百人，監察異見份子被扣留情況的組織則指最少有九百三十三人被捕，當中包括計劃參選明年總統選舉的著名反對派領袖納爾瓦尼。今次示威遊行針對政府貪污腐敗，要求被指涉貪的總理梅德韋傑夫下台，梅德韋傑夫被指利用非牟利組織控制一個房地產王國，有示威者高叫「俄羅斯不要普京」，有人更攀上燈柱及普希金紀念碑抗議。
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