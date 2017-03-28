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﻿金正男遺體傳已火化

2017-03-28 列印
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　　北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男上月在吉隆坡機場遇害超過一個月，馬來西亞傳媒報道，周日中午時分，一輛疑似靈車的白色客貨車周日駛入擺放金正男遺體的吉隆坡中央醫院，據報該貨車載走了金正男遺體送往火化，大馬傳媒透露，骨灰將交給在吉隆坡的北韓官員，但醫院否認有關消息。另外，涉案女被告艾莎供稱，是接到了一名自稱是惡搞節目策劃人「中國人張」的指示，案發前一個月，更被要求進行十多次練習，用手從後方將不明液體塗抹在男性臉上，案發時，他具體指示她「瞄準那個穿灰色衣服的男性」，據報這名男子很大機會是案發後回到北韓嫌疑人洪松學。
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