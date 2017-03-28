 Advertisement
  • 2017年3月28日 星期二
  • 22º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 國際

﻿英警拘一男子疑涉倫敦恐襲

2017-03-28 列印
　　英國警方繼續調查上周三在國會外發生的恐襲事件，試圖弄清楚已被射殺的疑犯馬蘇德發動襲擊的動機，以及他是否有同黨或按指示下手。警方再在伯明翰拘捕一名三十歲男子，懷疑涉及今次恐襲及參與「籌備恐怖行動」。另外，警方指馬蘇德犯案前曾使用通訊軟件WhatsApp傳送訊息，但由於WhatsApp受到加密，以致當局未能截取。內政大臣盧綺婷指，科技公司不應為恐怖份子提供藏身之所，促WhatsApp和其他有加密的通訊程式，讓試圖進行合法監聽的警方及情報部門，查閱通訊平台的訊息。她計劃本周與這些公司代表會面。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd