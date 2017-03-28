 Advertisement
  • 2017年3月28日 星期二
  • 22º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 國際

﻿絲路花壇 亮相紐約百貨花卉展

2017-03-28 列印
新華社
新華社
Previous Next

        紐約第四十三屆梅西百貨花卉展周日開幕，以「遊絲綢之路‧品美麗中國」為主題的中國特色主題花壇亮相梅西百貨曼克頓旗艦店。這是繼二○一五年後，中國元素主題花壇第二次出現在這個著名花卉展上。花壇運用了十多種綠植物和花卉，色彩繽紛，內有假人模特兒及一隻可愛大熊貓作點綴。今次花卉展主題為「嘉年華」，將舉行至四月九日，梅西百貨用數萬朵鮮花裝飾櫃枱和店面，化身五顏六色、馥郁芬芳的室內百花園，主辦單位估計，展覽期間，梅西百貨紐約店的客人流量將達到二百萬人次。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd