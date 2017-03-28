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﻿哈里肯辛頓新居 將迎女友入住

2017-03-28 列印
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　　英國哈里王子去年公開承認與美國女星馬克爾拍拖後，一直甜蜜溫馨。傳媒引述消息人士透露，哈里在肯辛頓宮的新居正在裝修，據悉哈里十分緊張新居裝修的進度，頻頻查詢何時可以完成，因他急不及待要迎接女友入住，共享同居之樂。哈里現居於肯辛頓宮內的諾丁漢小屋，是一所只有兩間房的單身漢公寓，對於經常到訪的馬克爾來說確實不太方便。隨着喬治小王子在九月到新學校，威廉王子夫婦屆時亦將遷入肯辛頓宮新翼，而哈里準備與女友搬入新翼旁邊的新單位，當威廉夫婦的鄰居。對於外傳哈里即將宣佈訂婚，肯辛頓宮發言人拒絕置評。
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