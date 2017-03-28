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﻿女子交筆友 戀上殺人犯

2017-03-28 列印
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　　紐西蘭一名女子去年八月透過囚犯筆友網站，與美國一名被判終身監禁、在俄亥俄州服刑的殺人犯通訊後，雙雙墮入愛河。二十三歲女子麥格雷戈（Brooke McGregor）形容她的二十七歲男友道格拉斯（Michael Douglass），說：「我被他的笑容迷住，他的眼睛像是想要人呵護」。麥格雷於上月不惜飛到當地，打算逗留至下月，期間她會與男友的家人一同探監。根據監獄規則，這對情侶只在會面開始和結束時，在獄卒監視下擁抱，見面全程可以手拖手。
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