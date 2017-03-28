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﻿茱麗葉跟住羅密歐出世

2017-03-28 列印
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　　在莎士比亞的作品中，羅密歐與茱麗葉的故事愛恨交纏；現實中，美國一所醫院日前重演羅密歐「邂逅」茱麗葉的情節。一名剛出生的男嬰本月十九日下午二時出生，其家人早已為他取名為「羅密歐（Romeo）」，十八個小時後，院內一名女嬰報到，剛好名叫「茱麗葉（Juliet）」，而兩個家庭本身互不相識，但這兩對「天生絕配」的嬰兒在育嬰房內湊巧就是鄰居，他們睡在相鄰的育嬰箱的合照，令網民驚覺「原來愛情離我們這麼近！」
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