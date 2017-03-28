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﻿爬欄勾甩褲 小偷倒吊露底

2017-03-28 列印
美國亞利桑那州圖森一名男子企圖爆竊一間小學，但事敗匆忙爬欄逃走時，人算不如天算，他所穿的低腰寬鬆褲被鐵欄頂尖刺勾甩，以至整個人被倒吊露出內褲，狼狽不堪。路過男子森西巴（Jesse Sensibar）見到這個滑稽場面，把握機會拍照上傳社交網站facebook分享，並留言嘲諷說，「再多一個不應穿低腰寬鬆褲攀欄的理由。」他說當時想過幫那人脫身，但返回現場時，警員已到場，給他戴上手銬帶上警車，但這名小偷坐在警車後座時還對着鏡頭笑。
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