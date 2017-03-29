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日報新聞 > 國際

﻿40國杯葛聯國禁核武會議

2017-03-29 列印
　　聯合國舉辦的歷來首次商討禁制核武的會議周一在紐約揭幕，有逾一百個國家的代表出席，但美國、俄羅斯和中國等已擁有核武的四十個國家，則集體杯葛，批評這個會議不切實際。美國駐聯合國大使黑利在會議開幕前表明，因應全球目前面對的安全威脅，美國反對締結禁制核武條約。

　　去年聯合國大會上，超過一百個成員國表決通過決議案，召開會議開始討論禁制核武的問題，由奧地利、巴西和愛爾蘭等國牽頭。支持禁制核武的國家代表指出，現在是時候作出更大力量，推動消滅原子武器，取代已有五十年歷史的核不擴散條約。

　　美國和其他核武國家均認為，締結禁制核武條約是行不通的，應採取循序漸進的方法去解決問題。黑利估計，若締結條約，那些渴求維持和平及安全的國家被迫裁減或銷毀核武，但一些「壞蛋國家」不會簽署，也不會遵守。
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