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﻿蘇格蘭議會力爭第二次獨立公投

2017-03-29 列印
  英國將在當地時間今日（周三）正式啟動「脫歐」談判程序，而蘇格蘭議會在周二開會討論第二次舉行獨立公投的意向。文翠珊和施雅晴周一在格拉斯哥會面，文翠珊盡最後努力游說，重申現在不是再舉行獨立公投的時候，蘇格蘭首席部長施雅晴則指，若蘇格蘭真的決定舉行第二次獨立公投，文翠珊也不能反對。施雅晴在會後表示，假設英國於二○一九年春季「脫歐」，屆時應作好了「脫歐」後的安排，因此蘇格蘭應可在二○一八年秋季至二○一九年春季舉行第二次獨立公投。
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