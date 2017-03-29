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﻿大馬澄清金正男遺體仍在吉隆坡

2017-03-29 列印
  日前有報道指在北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的遺體已移離醫院，送到殯儀館，稍後會經北京送返北韓。馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉昨澄清，未有金正男的親屬出面申領，因此金正男的遺體仍在吉隆坡的太平間，他指，如有任何人申領遺體，必須與鑑識部門進行確認。據報大馬當局原計劃周一將金正男的遺體送回北韓，讓九名身在北韓的馬來西亞公民出境，但卻因不明原因取消計劃，金正男屍體再度被送回太平間。
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