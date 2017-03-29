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日報新聞 > 國際

﻿新納粹團夥在法國受審 Neo-Nazi group goes on trial in France

2017-03-29 列印
  Eighteen people are going on trial in the northern French city of Amiens over a series of "offences" by a neo-Nazi gang.BBC

  法國一個新納粹團夥犯下一連串「罪行」，十八個人因此在北部城市亞眠受審。英國廣播公司
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