法國一個新納粹團夥犯下一連串「罪行」，十八個人因此在北部城市亞眠受審。英國廣播公司
新納粹團夥在法國受審 Neo-Nazi group goes on trial in France
法國一個新納粹團夥犯下一連串「罪行」，十八個人因此在北部城市亞眠受審。英國廣播公司
爭取擴建上馬 迪園送五萬門票
香港迪士尼樂園一百零九億元的擴建計劃遭立會議員質疑，為了爭取本周六通過財委會，迪士尼昨日宣佈增加注資三點五億元至五十四億元，與港府平均承擔有關注資。迪士尼又承諾在未來一年以抽獎形式，送五萬張入場券予本...
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華僑遭巴黎警擊斃 悼念會演變大騷亂
法國巴黎當地時間周日（二十七日）一名中國僑民在家中被巴黎警察開槍擊斃，大批法國當地華人周一（二十八日）晚上到警局外悼念，觸發大規模騷亂，有人情緒激動，焚燒警車，警方使用武力驅趕，有三名警員受傷，至少三...
2017-03-29
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曾會俄銀行高層 特朗普女婿受查
俄羅斯一間受到美國制裁的銀行周一承認，美國去年進行大選期間，該行高層職員曾與共和黨參選人特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）見過面。特朗普當選就職後，便委任庫什納為白宮高級顧問。庫什納已經...
2017-03-29
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二手交投升溫
星島地產網報道，二手交投升溫，柴灣杏花邨低層，實用面積453方呎，以678萬元易手，買家為用家。薄扶林置富花園中層，實用面積588方呎，以710萬元易手，買家為本區客。 中原資深區域營業董事黎妙蘭表示...
2017-03-29
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消費信心指數16年高 美股升150點 中止八連跌
美股中止八連跌回穩，杜指早段曾升逾百點。新出爐的數據理想，加上油價回升，利好能源股表現，投資者靜候聯儲局主席耶倫和副主席費希爾稍後發表講話。截至今晨四時，杜指收報20701點，升150點。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升105點，升至20656點，至今晨四時，杜指收報20701點，升150點；納斯達克指數報5875點，升34點。滙控（005）美國預託證價格報63.79港元，較香港收市價升0.49港元；中移動（941）美國預託證價格報86.27港元，較香港收市價跌0.53港元。 美匯喘穩 油金微升 標普與CoreLogic Case-Shiller的1月份美國20大城市...
2017-03-29
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日本澳洲齊捷 海歸派發威
昨世界盃亞洲區外圍賽B組，日本及澳洲均靠外流兵建功奏捷，小組兩個直接出線席位勢成兩隊和沙特阿拉伯之爭。藍武士主場贈泰國四蛋，而「袋鼠軍團」亦主場2:0擊退阿聯酋。 效力李斯特城的日本前鋒岡崎慎司開賽八分鐘，禁區內後腳妙傳伏兵門前的多蒙特球星香川真司先開紀錄。效力比利時甲組勁旅真特的久保裕也十分鐘後，右路傳中予岡崎慎司頂成2:0。這位廿三歲右翼五十七分鐘禁區外勁射破網，加上修咸頓中堅吉田麻也埋齋，助藍武士大勝4:0。 澳洲則憑兩次角球攻勢，由效力英冠伯頓的中場積臣艾雲和德甲恩高斯達特的翼鋒馬菲歷基接應頂入，贈阿聯酋兩蛋，後者主帥馬迪阿里賽後宣布請辭。B組沙特阿拉伯、日...
2017-03-29
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精選雞牛豬美饌
Fifi身邊不乏愛好肉食的朋友，最常吃的便是雞、牛和豬三種肉類。不過，也有不少好友基於不同理由，只偏好其中一種肉食，所以這次Fifi就特別搜羅三種以不同肉類入饌的佳餚，並分門別類地介紹，讓大家找到心頭...
2017-03-29
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告別作孭重飛日踩20小時 𠔏宗澤拍《溏心3》勁殘
金牌監製劉家豪和其妻梅小青強勢重返無線，升呢做戲劇組製作總監，連開大製作《溏心風暴3》及《宮心計2之深宮計》。當日憑傻氣「得得地」上位的陳豪，夾在高層內鬥，被高層珍姐（曾勵珍）攔截搶人，欽點他拍攝50...
2017-03-29
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社論——數碼廣播玩完 死因在政府濫發牌
數碼廣播政策在香港落實六年，獲發牌照的三家商營機構，包括鳳凰優悅、DBC及新城，收聽率和市場份額一直不見起色，三家數碼電台先後在前年和去年向政府交還廣播牌照。至於官方香港電台的五條頻道，不見得受公眾歡迎，數碼廣播服務奄奄一息。行政會議昨天審閱數碼廣播政策檢討報告後，決定全面停止香港的數碼聲音廣播，香港電台將於六個月內終止相關服務，數碼廣播在香港將壽終正寢。 回想當初，政府推出數碼廣播政策，聲稱為追上世界潮流，並向公眾提供更優質的聲音節目，促進廣播業競爭。然而，當局錯誤估計市場需求，造成電台過多，互相爭逐正日漸減少的聽眾，加上收聽數碼廣播需要購買專用收音機，在科技和質素兩方面...
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頭號目標——翡翠福星 配合大出擊
今夜在摩、東和蔡等大馬房陣容一般之下，暫居練馬師榜下游的文廄出馬六匹，而且全數都是有爭勝能力之馬，擺明要大出擊追落後，對其戰馬宜優先考慮，甚至不妨從中精挑幾駒來作過關，隨時有意外驚喜。 第七場三班一六五○米。「翡翠福星」今季七次上陣，雖然直到上仗才初次上名，但早在沙田千四米已展示過出色竄勁，其中239場次一席第四，雖然所負距離較遠，但在場地不利追之下，其追勢其實只不及其後在四歲系列連番上名的「四季旺」，而同場與牠交出相若追勢的「揮闖」，接戰也在谷草一哩上名，可見其實力在三班根本夠爭。之後兩仗成績不進反退，除了因為對手甚強之外，改了跑法跟前，可能也是關鍵。 上仗，「翡翠福星」...
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