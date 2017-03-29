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﻿越南億萬女富豪 廉航打出頭

2017-03-29 列印
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        女強人捱出頭，越南上市廉航「越捷航空（Vietjet Air）」因近年安排空姐穿上性感的比堅尼而爆紅，創辦人暨執行長阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao），憑其努力躍身成為億萬富豪！四十六歲的阮氏芳邵白手興家，二十一歲時已賺到人生第一桶金，第一個一百萬美元，其後開始創業，她看準越南國內航空市場，一手創立越南首間廉航公司越捷航空，據報公司近日在胡志明證交所IPO，市值已高達四十一點二二兆越南盾，持有百分之六十股份的阮氏芳邵，按持股比例，坐擁身家至少有十二億美元，立即成為億萬富豪，同時成為當地以及東南亞首位女億萬富豪。
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