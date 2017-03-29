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﻿舉牌女郎擁800萬身家

2017-03-29 列印
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　　在終極格鬥（UFC）界享負盛名的舉牌女郎（Ring Girl）、美國索女施莉絲特（Arianny Celeste），日前被英國傳媒揭露她已躋身百萬富翁行列！據報，已連續六年獲選為「年度舉牌女郎（Ring Girl of the Year）」的施莉絲特，只要在格鬥場上舉一舉牌， 便有一萬七千英磅（約十六萬港元）年收入，據指她透過在UFC界打拼多年，已令她擁有逾百萬美元身家，成為百萬富翁。施莉絲特除了在格鬥賽上舉牌外，亦兼任模特兒、曾上電視真人騷，亦是擁有體能管理及營養學學位的才女。
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