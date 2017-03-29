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﻿特朗普童年故居值1660萬

2017-03-29 列印
　　美國總統特朗普位於紐約皇后區的童年故居拍賣，結果以二百一十四萬美元（約一千六百六十萬港元）成交，帶挈賣家賺了七十五萬美元（約五百八十二萬港元）。出售特朗普故居的投資者戴維斯，於去年十二月以一百三十九萬美元（一千○七十八萬港元）購入，三個月間便賺了一大筆。拍賣公司拒絕透露買家身份，暫時未悉是否特朗普本人，而特朗普於去年九月接受訪問時曾經表示很想購回這個單位。這間屋面積二千平方呎，以紅色及黃色的磚組成，樓高兩層，有五間睡房，是特朗普父親在一九四○年興建，特朗普自出生到四歲都在這裏居住，出生證明書的地址也填上這間屋的所在地。
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