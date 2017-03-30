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﻿華婦1669萬買入 「特朗普出生屋」

2017-03-30 列印
美聯社
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        美國總統特朗普由出生居住至四歲、位於紐約皇后區牙買加莊園的舊居，日前由一名神秘買家以二百一十四萬美元（約一千六百六十九萬港元）購得。據悉，上周拍賣該屋時，拍賣會內準買家幾乎全是中國人，最終由一名中國女子以「特朗普出生屋」公司名義購入。負責交易的律師拒絕透露任何交易細節，但鄰居表示，新業主在美國升讀大學的兒子將獨居在該大宅，其餘家人則在中國生活。
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