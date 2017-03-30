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﻿白金鑽石復活蛋 盛惠200萬

2017-03-30 列印
網上圖片
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  復活節將至，英國一間奢侈品公司與珠寶商聯合推出一款十八K白金鑲鑽復活蛋，復活蛋表面鑲滿九百一十粒鑽石，每隻盛惠二十一萬五千鎊（約二百零七萬五千港元），除鑽石外，客戶亦可以選擇鑲嵌紅寶石、藍寶石，每隻復活蛋需時十星期製作；鑽復活蛋除是一件擺設外，它亦是一個小盒子，收藏相片或其他紀念品。
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