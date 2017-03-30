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﻿大阪食肆變身 「偶像大師」迷聖地

2017-03-30 列印
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　大阪高槻市北園町一間連鎖定食店店外上周六忽然大排長龍，原來吸引該批顧客光顧的並非其出品，而是店名。連鎖定食店彌生軒高槻分店與偶像育成遊戲《THE IDOLM@STER》（偶像大師）內人氣角色高槻彌生相似，加上三月二十五日是高槻彌生生日，故吸引大批粉絲到「聖地」朝聖。來自東京都上班族野崎俊太表示，五年前已希望造訪「聖地」，但由於工作繁忙未能成行，今年特意請假朝聖，車票連同住宿雖花費近四萬日圓（約二千八百港元），但感到十分開心。
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