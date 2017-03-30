﻿朴槿惠今以疑犯身份出席聆訊

韓國前總統朴槿惠涉嫌受賄案，朴今日會以疑犯身份親自到法院出席檢方申請拘捕她的聆訊，倘若法官批准拘捕朴，她將即時移送羈留所。



首爾中央地方法院昨表示，法庭會在今日上午十時三十分展開拘捕必要性審查，朴槿惠已表明將親自出席聆訊。預計朴槿惠辯護律師團與檢察官會在庭上激烈交鋒，法官退庭商議時，朴槿惠須在拘置所等待裁決。



朴槿惠是韓國在一九九七年建立拘捕必要性審查制度後，首位受審前國家元首；若法官批准拘捕，她會成為繼全斗煥、盧泰愚後，第三位因貪污罪名被捕的韓國前總統，而她亦會即時移送羈留所，囚禁在單人囚室內。據悉，朴槿惠收押後獲得唯一優待是較其他還押人士較大生活空間，當局容許她在毗鄰囚室如廁、淋浴，並非只在單人囚室內生活。