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﻿英正式啟動脫歐程序

2017-03-30 列印
　　英國首相文翠珊周二在首相府簽署致歐盟理事會主席圖斯克信函，通知歐盟英方將引用《里斯本條約》第五十條，啟動「脫歐」程序，英方已準備與歐盟展開長達兩年的談判。文翠珊昨在國會發表講話，她承認「脫歐」公投令社會分化，但「脫歐」已成定局，希望全國可團結一致，強調仍對未來抱持希望，強調會在談判桌上為整個英國及旅居英國的歐洲公民爭取最佳利益。另外，蘇格蘭議會通過最快在明年秋季或二○一九年春季舉行第二次公投，決定蘇格蘭會否脫離聯合王國獨立。
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