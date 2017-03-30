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﻿美癱瘓漢腦植晶片 可控制手部進食

2017-03-30 列印
　　治療癱瘓技術取得重大突破，美國俄亥俄州五十六歲男子科奇瓦爾，八年前因單車意外導致頸以下肢體癱瘓。醫生早前為協助他改善生活質素，替他進行全球首宗腦部植入晶片手術，晶片接收患者控制手部動作訊號後，會傳送到電腦，再透過電殛向手部肌肉發出指令。科奇瓦爾手術後，利用虛擬實境裝置反覆練習，現在已能夠憑自己意志控制手部動作自行進食。研究人員已在最新一期醫學雜誌《刺針》發表該研究成果。
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