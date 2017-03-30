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日報新聞 > 國際

﻿柬埔寨禁出口人乳 Cambodia bans export of human breast milk

2017-03-30 列印
　　Some Cambodian mothers have been selling their breast milk to women in the US,in a ＂controversial＂ practice that has now been banned.BBC

　　一些柬埔寨媽媽出售她們的母乳給美國的女人，這種「受爭議的」行為現在已被禁止。

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