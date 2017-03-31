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﻿特技人高速飛越巴拿馬城

2017-03-31 列印
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        極運動員米克塞爾告極運動攝影師韋爾德早前拍攝一段短片，參加運動攝影機品牌的影片比賽，並且成功入圍。片段顯示二人穿着滑翔衣從直升機躍下，高速飛越中美洲國家巴拿馬首都巴拿馬城，在市中心高樓大廈間穿梭，由於二人頭盔均裝有攝錄機，令觀眾可以第一身角度觀賞巴拿馬城壯麗景色，猶如身歷其境。
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