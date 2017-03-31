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﻿ 「股神」讓位 亞馬遜老闆成全球第二富豪

2017-03-31 列印
美聯社
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        網上零售集團亞馬遜股價節節上升，單是周三已增加九十億美元（約七百零二億港元），令創辦人兼行政總裁貝索斯身家暴漲，彭博最新億萬富豪指數顯示，貝索斯現時擁有七百五十六億美元（約五千八百九十六億八千萬港元）財富，超越「股神」巴菲特，成為僅次微軟創辦人蓋茲的世界第二富豪。亞馬遜不是貝索斯唯一業務，其名下的太空探索公司 Blue Origin，近年亦積極發展太空旅遊，並經營人造衞星發射業務。
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