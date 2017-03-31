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﻿「C朗」面目全非 網民惡搞不斷

2017-03-31 列印
美聯社
網上圖片
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　世界足球先生基斯坦奴朗拿度日前衣錦還鄉，回到葡萄牙馬德拉群島，當地政府為表揚其卓越成就，特意將島上機場改名為「基斯坦奴朗拿度機場」，又擺放一座基斯坦奴朗拿度的銅像，但他親手為自己銅像揭幕後，網民赫然發現銅像面目全非，根本看不出是基斯坦奴朗拿度，不少網友紛紛製作合成圖片惡搞，並且在網絡流傳訕笑。
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