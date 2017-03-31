 Advertisement
  • 2017年3月31日 星期五
  • 15º
  • 90%
熱門： 冷鋒處女權利吳綺莉林鄭月娥朴槿惠

日報新聞 > 國際

﻿法藝術家扮雞孵蛋

2017-03-31 列印
　　法國行為藝術家龐詩華繼早前走進巴黎東京博物館內，在一塊重達十二噸的人造巨石內生活七天後，周三又在館內進行另一項行為藝術「Oeuf」。龐詩華坐在一個透明「生態箱子」內，化身作一隻母雞，希望利用其體溫，在二十一至二十六天內將受精蛋孵化成小雞。為令雞蛋孵化，特他意用一張毛氈包裹身體，並進食可保持體溫食物；而孵蛋期間，遊客可隨意參觀、拍照。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd