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﻿遊客多得滯！京都今年停辦祇園夜櫻祭

2017-03-31 列印
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　　日本京都府京都市由一九九○年起，每年三月下旬至四月上旬均會在祇園白川沿岸舉行夜間賞櫻活動，讓遊客可在燈光襯托下，在晚上欣賞染井吉野櫻、枝垂櫻之美，由於近年賞夜櫻遊客不斷增加，部份人更不遵守交通規則，胡亂過馬路；但主辦單位礙於預算有限，只能聘請兩名保安員保障遊客安全，根本不足以應付，主辦單位遂決定今年停辦該項活動。
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