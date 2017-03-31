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﻿韓法庭審理朴槿惠拘捕令申請

2017-03-31 列印
■朴槿惠步入法院時神情肅穆、不發一言。美聯社
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　　南韓前總統朴槿惠昨日以疑犯身份，出席拘捕必要性審查，大批支持者在法院大樓外聲援她，朴步入法院時神情肅穆、不發一言；若法官批准拘捕朴槿惠，她會即時押往羈留中心。

　　朴槿惠昨離開江南區三成洞寓所，乘車前往首爾中央地方法院大樓，大批支持者在寓所、法院大樓外聲援她，部份人與在場戒備警員發生推撞，而朴槿惠步入法院時神情肅穆、不發一言。

　　朴槿惠疑涉及受賄、濫用職權、洩露機密等十三項罪名，被檢方列作疑犯，她亦是南韓從一九九七年設立拘捕必要性審查制度後，首次受審查的前國家元首；若法官簽發拘捕令，朴槿惠會即時押往羈留中心，扣羈調查最長二十天。分析指，不論法官是否批准拘捕，檢察廳亦會在未來數周內，正式起訴朴槿惠。
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