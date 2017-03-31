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﻿英揆致函被指要脅歐盟

2017-03-31 列印
　　英國正式啟動脫歐程序，外界擔心脫歐會否影響歐洲大陸安全，英國首相文翠珊致函歐洲理事會主席圖斯克時表明，若雙方無法達成協議，勢將影響英歐保安合作，有關言論引起歐盟不滿。文翠珊在通知函內表明倘若雙方無法達成協議，勢將影響英歐合作打擊罪案、打擊恐怖主義。歐洲議會首席談判代表費爾霍夫斯塔德強調，談判議程不包括安保合作事宜，歐盟絕不接受任何人以安全問題作為貿易談判籌碼。文翠珊則澄清，只是希望英國與歐盟在安全事務維持目前合作關係，絕非要脅歐盟。
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