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﻿特朗普「美墨長城」計劃遇阻滯

2017-03-31 列印
　　美國總統特朗普在美國接壤墨西哥邊界興建圍牆計劃遇上阻滯，特朗普早前要求將圍牆建造費用及部份軍事開支列入下月二十八日需要通過的開支法案補充文件中。但共和黨參議員布朗特透露，特朗普政府為免法案不獲國會通過，令聯邦政府陷入停擺危機，遂決定不將圍牆建造費用納入開支法案，政府會以獨立項目形式稍後向國會申請撥款。惟布朗特不贊同特朗普做法，認為此舉會令談判變得更複雜。
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