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日報新聞 > 國際

﻿牛津大學將懸掛更多女性肖像 Oxford University puts up more portraits of women

2017-03-31 列印
　　Oxford University is revealing the identities of more than 20 people whose portraits will be put on display to try to "promote greater diversity". BBC

　　牛津大學將懸掛二十多人的肖像以「促進多元化」，校方現公開了這些人的身份。英國廣播公司

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