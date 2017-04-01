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﻿選舉期間「通俄」　國安顧問被召作供

2017-04-01 列印
　　美國白宮前國家安全顧問弗林，被指在去年總統選舉期間與俄羅斯過從甚密，美國情報委員會準備傳召他出席聽證會作供，而弗林透過代表律師表明，除非享有豁免起訴權，否則不會出席聽證會。

　　傳媒揭發去年大選期間，特朗普競選團隊內，包括弗林等成員與俄羅斯駐美大使基斯利亞克接觸頻繁；事件更導致弗林被逼辭任白宮國家安全顧問。

  弗林代表律師克爾納表示，若國會希望其當時人在聽證會披露與基斯利亞克見面詳情，必須給予豁免起訴權，否則不會回答任何問題。眾議院情報委員會否認弗林提出出席聽證會交換條件，參議院情報委員會、聯邦調查局和則拒絕置評。

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