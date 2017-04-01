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﻿圖恐襲威尼斯名勝 四人被捕

2017-04-01 列印
　　意大利警方拘捕四名企圖炸毀威尼斯名勝里奧多橋懷疑恐怖份子。威尼斯檢察長狄波里托透露，警方去年起監視該集團，竊聽犯罪集團成員通話時，發現有人稱聲威尼斯有大量異教徒居住，若在里奧多橋下引爆炸彈，將造成嚴重傷亡。警方周四清晨突襲搜查多處地點，拘捕三名科索沃裔男子、一名未成年男童，懷疑與案件有關；當局指，有關人士已着手研究如何製造炸彈，但缺乏材料；並相信有關人士受激進思想影響，但與極端組織伊斯蘭國無關。
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