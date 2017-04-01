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﻿911五角大樓遇襲後相片曝光

2017-04-01 列印
　　今年是美國「九一一事件」發生十六周年，聯邦調查局周四公開二十七張國防部五角大樓遇襲後從未曝光相片。二○○一年九月十一日，五名「基地」恐怖份子騎劫美國航空AA77航班撞入五角大樓西翼，事件造成一百八十九死一百零六傷。相片顯示，大樓遇襲後，建築物出現一個巨大破洞，結構嚴重受損，現場更發生大火；消防員花費數天才能撲滅火勢，現場亦發現客機部份殘骸。
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