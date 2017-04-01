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﻿ 金正男遺體與兩疑犯料今抵北韓

2017-04-01 列印
　　北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男二月在馬來西亞遇刺身亡，事件演變成外交風波。兩國經過近一個月磋商後，同意批准對方公民離境，大馬同時將金正男遺體交還其北韓家屬。運載金正男靈柩、案件兩名朝鮮籍疑犯北韓大使館二等秘書玄光城、高麗航空職員金旭日的飛機，昨凌晨約二時飛抵北京，預計今日返國；而九名馬來西亞外交人員、公民，昨清晨五時亦返抵吉隆坡。馬來西亞總理納吉布強調，警方會繼續調查該宗命案。
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