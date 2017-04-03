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﻿傳IS二當家被聯軍炸死

2017-04-03 列印
　　伊拉克軍方表示，聯軍上周五根據情報，空襲鄰近敍利亞邊境的加伊姆市拜阿季鎮三個伊斯蘭國武裝份子藏身地點，炸死一百五十至二百名恐怖份子，包括伊斯蘭國戰爭部長朱邁里、組織多名指揮官。朱邁里地位僅次伊斯蘭國領袖巴格達迪，深得對方信任，他在伊國已故前總統薩達姆執政時，曾任政府情報官員，加入伊斯蘭國後，負責領導該組織伊敍安全部門。此外，美軍中央司令部指，聯軍自二○一四年開始空襲伊斯蘭國行動後，至今共造成二百二十九名平民意外喪生。
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