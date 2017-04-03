﻿行人死亡數字上升 Pedestrian Deaths Are Rising

英超下月收咧，領放大半季的一哥車路士周六愚人節意外主場1:2不敵水晶宮，本月連場硬碰曼城、曼聯及愛華頓等之前先吃悶棍，也遭次席的熱刺迫近至七分。藍獅和熱刺還在月底足總盃四強狹路相逢，前者雙冠前程還看四月！ 車路士由法比加斯開紀錄，卻遭韋費特沙夏及賓迪基各入一球，領隊干地今季上任後首次反勝為敗。周三英超快車留守史丹福橋火併藍月前，藍獅聯賽地頭十連勝強勢告終，加上同日熱刺作客贈般尼兩蛋，領先優勢縮減至七分。 藍獅本月其餘四輪英超對手包括紅魔、實而不華的拖肥糖及修咸頓，其中遠征奧脫福一戰在曼聯歐霸盃八強兩回合之間，算是對前者有利。干地鼓勵戰將道：「我們今仗控制大局，也創造...

2017-04-03