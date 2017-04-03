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日報新聞 > 國際

﻿行人死亡數字上升 Pedestrian Deaths Are Rising

2017-04-03 列印
　　A sharp rise in US pedestrian deaths has been partly blamed on people using their smartphones while driving or crossing the road.　BBC

　　美國行人死亡數字急升，部份原因是人們在開車或過馬路時使用智能手機。　

英國廣播公司
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