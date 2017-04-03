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﻿卜戴倫瑞典開演唱會 順便拎埋諾獎

2017-04-03 列印
        年屆七十五歲的美國搖滾樂詩人卜戴倫，去年獲頒諾貝爾文學獎，日前藉到瑞典斯德哥爾摩舉辦演唱會之機，親身領取文學獎證書、獎牌。領獎儀式上周六在當地一間酒店，按卜戴倫意願低調進行，現場僅有數名瑞典學院成員、卜戴倫一名助手見證，他領獎後亦無發表得獎感受。據悉，卜戴倫早前已表明不會在領獎儀式發表得獎感言，但稍後會發表錄音感言。去年十二月，卜戴倫並無出席諾貝爾獎舉行頒獎禮，只是委託搖滾女歌手派蒂史密斯代為獻唱。
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