 Advertisement
  • 2017年4月3日 星期一
  • 23º
  • 58%
熱門： 林鄭月娥天逸邨選舉事務處吳綺莉Joe Junior

日報新聞 > 國際

﻿國際枕頭大戰日 歐美激戰

2017-04-03 列印
美聯社
Previous Next

　　上周六是愚人節，亦是國際枕頭大戰日，英國倫敦、美國紐約、加拿大多倫多、瑞典赫爾辛基、意大利羅馬、荷蘭阿姆斯特丹等全球多個城市均激戰連場。其中，倫敦「戰事」在肯寧頓公園舉行，參加者毋須繳費，但要自備「武器」，有人更帶同超過一個枕頭出征。所有參賽者作戰時均戰意滿滿，一下子現場毛絮紛飛，變成羽毛海，不少人玩累後直接癱在草地上休息。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd