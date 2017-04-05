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﻿檢察廳再派員訊問朴槿惠

2017-04-05 列印
　　涉嫌受賄、濫用職權等十三項罪名的韓國前總統朴槿惠，還押看守所四天後，檢察廳特別調查本部專案組昨晨派員訊問朴，訊問傍晚結束。

　　專案組人員昨上午九時二十分抵達京畿道義王市首爾看守所，十時在一間獨立房間內訊問朴槿惠案情。

  據悉，檢方原訂前日傳召朴槿惠，但擔心朴槿惠或未有充份心理準備、保安問題，遂決定押後一天訊問，同時讓辯方律師有充足時間準備。

　　朴槿惠亦是繼全斗煥、盧泰愚後，第三位在看守所內接受審問的韓國前總統。

　　另外，距離韓國大選約有一個月，繼最大在野黨朝共同民主黨推選前黨首文在寅為總統選舉候選人後，國民之黨亦推舉安哲秀參選；而自由韓國黨、正黨、正義黨，分別由准杓、劉承旼、沈相奵參選。
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