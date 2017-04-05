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﻿名廚Jamie Oliver十大貼士

2017-04-05 列印
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        英國名廚占美奧利華日前在社交網站facebook上載短片，親自示範如何解決十項入廚小難題。首先，打蛋時失手有蛋殼在蛋液內時，占美表示最佳方法是「以殼攻殼」，用較大蛋殼撈起碎片；而去牛油果皮亦是輕而易舉，只要用湯匙從果皮和果肉中間挖開，便可以完美挖出果肉；製作蒜蓉亦毋須大費周章，只要在一顆蒜頭劃幾刀，接着將蒜頭轉個方向開始切，很快便可切出一堆蒜蓉。占美奧利華亦教導如何磨刀、用湯匙削薑去皮、切芒果等「秘技」。
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