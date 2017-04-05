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﻿喵星人學按摩報恩廣告有洋蔥

2017-04-05 列印
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　　日本貓奴近日為一個廣告瘋狂。廣告講述一位獨居深山、老伴已離世的老婆婆終日悶悶不樂，她飼養的兩隻貓為令主人從拾笑容，趁婆婆入睡後，偷偷透過函授課程學習喵星人按摩技巧、用兩隻腳站立等。有一天，老婆婆再次望着夫婦二人合照，不禁悲從中來，兩隻貓咪突然戴着老婆婆、老公公的帽子現身，還幫她搥背，老婆婆驚訝不已破涕為笑，總算沒有白費喵星人一番苦心。
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