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﻿「習特會」前夕 北韓再射導彈墜日本海

2017-04-06 列印
　　中美元首在美國佛羅里達州舉行莊園會晤前夕，北韓昨清晨再次射導彈，導彈飛行六十公里後墜落日本海。分析指，平壤再次發射導彈，是抗議中美峰會聚焦北韓問題。

　　韓國國防部表示，北韓於昨日清晨六時四十二分，由咸鏡南道新浦地區發射一枚彈道導彈，飛行約六十公里後墮落日本海。今是平壤政府一個月至三個月內第三度試射導彈。美軍太平洋司令部初步評估後，相信北韓是發射「北極星二型」中程彈道導彈。

　　日韓事後強烈譴責事件朝方，日本首相安倍晉三相信，北韓會再次作出軍事挑釁；日方已向平壤政府提出嚴正抗議，並與美國加強警戒，防範北韓挑釁升級。韓國國防部指，當局會持續密切注意北韓的挑釁行為，並保持高度警戒狀態。
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