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﻿沙林毒氣襲敍西北500死傷

2017-04-06 列印
　　敍利亞西北部伊德利卜省前日疑遭沙林毒氣襲擊，事件造成五百人死傷。敍利亞人權觀察表示，多架戰機疑向反對派控制的伊德利卜省漢謝洪鎮投擲毒氣彈，造成一百人死亡、四百人受傷，死者包括十一名兒童，是敍國爆發內戰六年來，最嚴重化武攻擊。國際社會嚴厲譴責使用化武，聯合國安理會也召開緊急會議進行討論。華府指責化武襲擊是敍利亞巴沙爾政府所為，總統特朗普批評前總統奧巴馬應對巴沙爾政府時太過軟弱。但敍利亞軍方否認發動化武襲擊，俄羅斯軍方亦否認助敍軍投擲化武。
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