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﻿阿根廷法院起訴前總統與子女受賄

2017-04-06 列印
　　阿根廷聯邦法院決定起訴前總統克里斯蒂娜受賄、洗黑錢罪名，其兩名子女亦列作被告，另有兩名商人涉嫌行賄克里斯蒂娜，五人均被法院禁止離境。

　　控罪指，克里斯蒂娜與兩名子女涉嫌透過投資物業洗黑錢，法院亦懷疑她與兩名商人勾結，以權謀取巨大商業利益。法院為防範克里斯蒂娜畏罪潛逃，下令凍結其名下約八百萬美元（約六千二百四十萬港元）資產，並禁止克里斯蒂娜母子三人、兩名涉案商人離境。

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