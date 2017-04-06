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日報新聞 > 國際

﻿墨警查遊客被劫案 Mexico police probe robbery of tourists

2017-04-06 列印
          Mexican police are "investigating" after a group of 25 German tourists and three Mexicans were robbed by armed men. BBC

  在墨西哥，一個有二十五名德國遊客和三名墨西哥人的團隊，被一群持武器男子打劫，警方正在「調查」此案。英國廣播公司
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