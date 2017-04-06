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﻿伊萬卡推文 倡兩性同工同酬

2017-04-06 列印
美聯社
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        周二是美國同工同酬日，第一千金伊萬卡在社交網Twitter貼出圖表，指出全職女性每周工資是全職男性工資八成二；而全職黑人女性每周工資是全職白人男性待遇的六成八；全職拉丁裔女性每周工資僅是全職白人男性工資六成二。她稱，婦女應享有同工同酬待遇，縮小性別收入差距對美國女性經濟權利至關重要；已擔任父親特朗普顧問的她承諾，政府會繼續支持婦女及其家庭。
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