 Advertisement
  • 2017年4月6日 星期四
  • 24º
  • 86%
熱門： 電車翻側城巴靚女車長鄭俊弘母女墮樓朱智賢

日報新聞 > 國際

﻿Ralph Lauren關旗艦店 轉戰網上平台

2017-04-06 列印
美聯社
Previous Next

　　面對平價品牌強力競爭，國際著名時裝品牌Ralph Lauren決定轉向電子商務發展，公司去年六月起展開大規模「瘦身」計劃，陸續裁減約千名員工，並關閉五間實體店面，其中於紐約曼克頓第五大道旗艦店近日關閉，希望可節省一億四千萬美元（約十億九千二百萬港元）營運成本。Ralph Lauren每年營業額約達四十二億美元（約三百一十二億港元），除紐約外，芝加哥、邁阿密、英國倫敦、意大利米蘭、日本東京等地均設有旗艦店。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd