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﻿敍軍毒氣襲平民 美警告採單邊行動

2017-04-07 列印
　　敍利亞反對派的北部伊德利卜省漢謝洪鎮，日前疑沙林毒氣襲擊，至今造成逾八十人死亡，包括五十名婦孺。聯合國安理會周三召開緊急會議討論事件，美國常駐聯合國代表黑利強調，若安理會不回應事件，特朗普政府會自行採取行動對付巴沙爾政府，但無透露府具體對策。

　　安理會上各與會國家代對敍利亞政府軍是否需要為事件負責意見分歧，美英法三國提交決議草案，強烈譴責巴沙爾政府使用化武，要求事件交由禁止化武組織調查；但俄羅斯表明不支持決議案。

　　黑利揚言，若安理會不回應事件，特朗普政府會自行採取行動對付巴沙爾政府，但無透露府具體對策。

　　
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