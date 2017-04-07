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﻿美F-16戰機墜毀民宅

2017-04-07 列印
　　美國空軍一架F-16戰機意外墜毀，幸無造成亡。肇事F-16戰機周三從馬里蘭州安德魯斯空軍基升空進行例行飛行訓練，惟起飛後不久戰機發生故障，機師駕駛戰機扳返基地時，戰機完全失控，機師遂利用彈射椅逃生，戰機終在一處無人居住區域墜毀，而機師則在約一點六公里外安全降落，並無受傷。從現場照片顯示，戰機墜地後起火焚燒，冒出滾滾黑煙，但大部份機身和機翼保持完整，調查人員憑肉眼已能認出型號。
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